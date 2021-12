Donna uccisa nel camper a Bassano, fermato il compagno per omicidio

Il sospetto degli inquirenti è che Henrique Cappellari, 28 anni, abbia ucciso la fidanzata Giulia Rigon, 31 anni, proprio all'interno del camper dove i due vivevano. L'accusa è omicidio aggravato. Secondo la Procura di Vicenza esisteva il pericolo di fuga per l'uomo

Svolta nel caso della 31enne trovata morta in un camper a Bassano lo scorso 17 dicembre. Il 28enne fidanzato della ragazza, Henrique Cappellari, è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato. Il sospetto degli inquirenti è che abbia ucciso la fidanzata, Giulia Rigon, proprio all'interno del camper dove i due vivevano. Era stato lui inizialmente a lanciare l'allarme. Con un provvedimento emesso dalla Procura di Vicenza, è stato fermato dai Carabinieri e portato in carcere. Secondo la Procura, sussisteva un concreto pericolo di fuga del 28enne. L'uomo era stato interrogato a lungo nelle ore successive alla scoperta del corpo della ragazza e poi rilasciato.