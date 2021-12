Schianto in Porsche a 240 km/h su circuito nel Cremonese: morto pilota

La vittima è un uomo di 61 anni, residente a Manerba del Garda (Brescia): era alla guida di una Gt3 Rs quando, per cause ancora da accertare, ha finito la sua corsa contro il guard-rail di protezione. Si ipotizza un malore o un guasto ai freni

Un uomo di 61 anni è morto dopo un incidente in Porsche avvenuto oggi pomeriggio al Cremona Circuit 'Angelo Bergamonti' di San Martino del Lago, nel Cremonese. Fabrizio Antonuzzi, residente a Manerba del Garda (Brescia), era alla guida di una Gt3 Rs e stava effettuando alcune prove libere in pista. Cause e dinamica dell'accaduto sono al vaglio, ma le immagini riprese dalle telecamere del circuito mostrano l'auto che percorre il rettilineo e termina la corsa, senza alcuna frenata, contro il guard-rail di protezione.