Covid, Costa: può essere ragionevole prorogare stato emergenza

Il sottosegretario alla Salute interviene sulla campagna di vaccinazione e sulla situazione dei contagi nel Paese in previsione del 31 dicembre quando dovrebbero scadere i poteri speciali adottati in pandemia

Green pass a positivi

Green pass valido anche se positivi: si lavora per correggere “baco”

In via di risoluzione poi il problema legato alla validità del green pass per i soggetti che risultano positivi al test del Covid. "C'è un problema tecnico che stiamo risolvendo: in realtà il sistema prevedeva già la sospensione del green pass in presenza di un tampone positivo, ma sono

emerse delle criticità - conclude Costa - Confido che nei prossimi giorni si possa risolvere questa questione tecnica."