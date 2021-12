Meteo, ancora neve in pianura al Nord e pioggia sul resto d'Italia

Nella giornata di giovedì la perturbazione che ha portato diffuso maltempo al Nord e neve in pianura (GUARDA LE FOTO) si sposterà al Centro Sud, soprattutto sul lato tirrenico dove sono previsti rovesci diffusi e qualche temporale. Al Nord invece ritornerà l’alta pressione e, dopo l’ultima instabilità mattutina sul Triveneto, il tempo migliorerà decisamente. Farà molto freddo di notte e temperature rigide anche di giorno (2-3 C gradi Milano e Torino).

Venerdì nuovo peggioramento

Da venerdì 10 dicembre un nuovo fronte perturbato raggiungerà il Paese colpendo principalmente il Centro Sud dove si abbatteranno piogge forti su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. La neve sugli Appennini scenderà molto abbondante fin sotto i 900 metri. Il tempo peggiorerà solo parzialmente al Nord, soprattutto su bassa Lombardia ed Emilia con nevicate a bassissima quota. Infine nel weekend un vortice ciclonico si posizionerà' sul Centro Italia causando una forte ondata di maltempo sulle regioni centrali e meridionali, al Nord invece avanzera' l'alta pressione.

Le previsioni di giovedì 9 dicembre

Al Nord ultime nevicate al Nord est a quote medio basse, foschie e nebbie in pianura dalla sera. Temperature rigide. Al Centro ancora instabile con piogge e temporali in attenuazione verso sera. Neve in Appennino a quote collinari. Maltempo al Sud con quota neve in calo. Temperature in calo con massime tra 6 e 12 gradi.