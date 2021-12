Meteo, forte perturbazione per l'Immacolata: neve e temporali

Attivato il piano neve su autostrade e ferrovie

Interessate dalla perturbazione nevosa anche le autostrade, nelle quali è stato attivato il piano neve sulla rete che passa in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Al lavoro oltre 700 mezzi operativi e oltre 1.000 uomini dedicati alla gestione delle attività di prevenzione, abbattimento della neve e gestione della circolazione sui circa 700 km di autostrade potenzialmente interessate dalla perturbazione. Su tali tratte potranno essere attivati i dispositivi di fermo temporaneo per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t in conformità ai protocolli vigenti e di concerto con la Polizia Stradale, per garantire la percorribilità in sicurezza della rete. Attivata la fase di emergenza "gialla" prevista dal Piano neve e gelo su alcune linee ferroviarie della Lombardia, del Piemonte e delle regioni limitrofe. L'offerta ferroviaria - informa una nota - è confermata con alcune riduzioni sulle linee dove sono previste nevicate più abbondanti. L'elenco aggiornato dei treni cancellati è disponibile sui siti web delle imprese ferroviarie interessate. Per far fronte in maniera tempestiva a eventuali criticità provocate dal maltempo sono attivati i Centri operativi territoriali nelle regioni interessate. Sono inoltre previsti presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari, corse raschia-ghiaccio sulle principali direttrici, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni. È stato allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività dei marciapiedi e degli spazi di stazione aperti al pubblico.