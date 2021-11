Friuli, terremoto di magnitudo 2,5 avvertito dalla popolazione

La scossa è stata registrata alle 9.21 con epicentro nei pressi di Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. Il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione

L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto in Friuli di magnitudo 2.5 e con epicentro Cavazzo Carnico. Secondo le rilevazioni dell’Istituto il movimento tellurico si è verificato a circa 8 km di profondità. Al momento - come riferisce il sito della Protezione civile regionale - non sono giunte segnalazioni di danni a cose o persone.