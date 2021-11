Modena, in piazza Babbo Natale in tutù: il Centrodestra protesta

Le proteste del Centrodestra

"Più un'icona arcobaleno per adulti ideologizzati, mezzo babbo e mezza babba, che una figura da magia del Natale. Ma qui non si smette mai di fare politica, nemmeno di fronte ai bambini". È la critica mossa dal senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Enrico Aimi. A parlare di installazione pensata per fare propaganda è anche Fratelli d'Italia: "Viste le sue recenti battaglie e l'odio per le nostre tradizioni, forse la Sinistra ha trovato finalmente il suo simbolo natalizio, un bel Babbo Natale in calzamaglia", aggiunge Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fdi.