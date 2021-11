Livorno, esplosione e incendio alla raffineria Eni. VIDEO

Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco. Alta nube visibile da lontano. L'invito alla cittadinanza a tenere chiuse le finestre. Dalle prime informazioni, non ci sarebbero feriti

Un incendio è in corso dal primo pomeriggio di martedì nella raffineria Eni di Livorno. Dal rogo si è levata un’alta nube di fumo visibile da lontano. La Protezione civile, a livello precauzionale, ha invitato la cittadinanza a tenere le finestre chiuse, come fa sapere il Comune attraverso il proprio sito e i canali social. Sul posto diversi mezzi di soccorso. Anche il sindaco Luca Salvetti si è recato sul luogo dell'incendio e ha condiviso un post su Facebook con le prime foto.

Non ci sarebbero feriti

Secondo quanto riferisce la Nazione, sarebbero state sentite alcune esplosioni, almeno un paio. Da qui è poi si sarebbe sviluppato l'incendio, con fiamme molto alte e la nube nera. Dal sindacato Usb Livorno fanno sapere su Facebook che al momento non risultano feriti. "Sembra che sia esploso il forno F2 dell'hot oil. L'unico in marcia in quel momento", hanno scritto sempre sul social.