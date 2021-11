Sold out l’open day per le terze dosi agli over 40 promosso dal Lazio

L'assessore alla Sanità D’Amato: la disponibilità dei posti sono andate esaurite in poche ore. In ogni caso, ricorda la Regione, sono disponibili 2,5 milioni di slot di prenotazione sulla piattaforma dedicata Condividi

E’ gia' sold out l'open day per le terze dosi agli over 40 promosso per oggi dalla Regione Lazio. Già da metà mattina si erano formate delle lunghe file all’Istituto Eastman dove erano previste le somministrazioni della terza dose del vaccino Pfizer con parecchie lamentele da chi stava aspettando già dalla mattina presto.

Il racconto “Eravamo in fila già da diverse ore - racconta una signora - sono arrivati i carabinieri mentre alcuni di noi hanno cercato di avere maggiori informazioni dalla struttura commissariale. Nel frattempo diverse persone se n’erano già andate. Ma il punto è che in previsione dell’entrata in vigore del super Green Pass era prevedibile ci fossero più persone negli hub. Ora ci hanno detto che altre 140 dosi arriveranno in giornata e io spero di riuscire a vaccinarmi”.

La Regione Lazio L'assessore alla Sanità D’Amato ha sottolineato che la disponibilità dei posti sono andate esaurite in poche ore. Da qui l'invito agli utenti “a non recarsi negli hub vaccinali per evitare inutili assembramenti". In ogni caso, ricorda la Regione, sono disponibili 2,5 milioni di slot di prenotazione sulla piattaforma dedicata.