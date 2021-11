Meteo, clima sempre più freddo: forte maltempo al Centro Sud

Irrompe l'aria polare sull'Italia con un deciso calo delle temperature. Temporaneo miglioramento del tempo al Nord ma maltempo diffuso sul resto del Paese, con piogge battenti e neve fino in collina. Allerta arancione su Campania e Calabria

Un centro di bassa pressione è posizionato sul basso Mar Tirreno. Il maltempo colpirà la Sardegna e tutto il Centro Sud con neve a bassa quota. Soffieranno forti venti di maestrale e tramontana con temperature in diminuzione. Dopo una breve tregua, martedì il maltempo colpirà duramente con sorprese nevose fino in pianura.

Le previsioni nel dettaglio

Temporali e venti forti al Centro Sud con allerta arancione in Calabria e Campania e nevicate a 700-900 metri nel centro Italia e in Sardegna. Venti di burrasca dalla Sardegna, in rapida estensione anche a Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale. Attese forti mareggiate. Si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra dei 700-900 metri su Sardegna, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo e Molise, specialmente nella prima parte della giornata. Piogge e temporali su Campania, Basilicata e Calabria e anche sulla Sicilia.

Prossimi giorni

Le ultime elaborazioni del Centro Europeo confermano l'arrivo di vere e proprie bufere di neve sull'Italia e questa volta i fiocchi potrebbero raggiungere anche quote bassissime. È attesa infatti una nuova e più potente incursione di aria fredda in discesa dalla Scandinavia.