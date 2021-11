Omicidio Meredith, Rudy Guede verso la libertà: chiesto sconto di pena

Il giovane ivoriano, l'unico condannato per la morte della studentessa inglese, è attualmente affidato ai servizi sociali e ha già ottenuto mille e 100 giorni di sconto di pena sui 16 anni di reclusione che gli sono stati inflitti con il rito abbreviato

E' attesa la decisione ufficiale del magistrato di sorveglianza, che dovrà accettare o rifiutare la richiesta di Rudy Guede. L'unico condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007, ha chiesto altri 45 giorni di sconto sul fine pena previsto al 4 gennaio 2022. Se l'istanza dovesse essere accettata, potrebbe tornare subito libero in quanto il termine verrebbe posticipato al 20 novembre e sarebbe quindi già trascorso.

La condanna

leggi anche

Ex pm Mignini scrive libro su storia omicidio Meredith

Guede è attualmente affidato ai servizi sociali e ha già ottenuto mille e 100 giorni di sconto di pena sui 16 anni di reclusione che gli sono stati inflitti con il rito abbreviato. Il cittadino ivoriano nel 2010 era stato condannato in via definitiva con rito abbreviato a 16 anni di carcere, da scontare nella struttura penitenziaria Mammagialla di Viterbo. Per l'omicido della studentessa inglese sono stati prima condannati e poi assolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito.