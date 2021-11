Covid, a Trieste no-vax tenta di curarsi da solo e muore in casa

Aveva 50 anni

leggi anche

Green Pass rafforzato come funziona: le ipotesi

L' uomo, che a quanto emerge era un convinto sostenitore no-vax, aveva 50 anni e viveva a Trieste. Gestiva un bed&breakfast ed era titolare di una piccola impresa. Lascia la moglie e due figli piccoli. Anche la moglie e i genitori di lui hanno contratto il virus.

"Aveva deciso di curarsi a casa"

"Siamo intervenuti in emergenza - spiega il primario del 118 di Trieste, Alberto Peratoner, ricostruendo l'accaduto -. Abbiamo constatato che l'uomo era positivo da giorni e che aveva deciso di curarsi a casa affidandosi a presunte cure domiciliari, rispetto alle quali scientificamente non c'è nessuna evidenza. Di fatto in questo caso è stata ritardata l'ospedalizzazione e la terapia prevista".