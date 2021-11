Tragedia in famiglia a Sassuolo, nel Modenese. Un uomo ha ucciso la moglie, la suocera e due figli di 5 e 2 anni, probabilmente con un coltello, e poi si è tolto la vita. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi e per ricostruire la dinamica. Quando sono entrati in casa gli agenti hanno trovato i 5 corpi. Tutta l'area è stata isolata.