Bolzano, l'amante in fuga nudo per le strade della città

L'uomo terrorizzato si è rifugiato nel primo negozio aperto per chiedere aiuto. I carabinieri, ai quali ha spiegato l'accaduto, lo hanno accompagnato in ospedale

Quando la realtà supera la fantasia. O forse no. Succede a Bolzano dove un uomo dopo essere stato sorpreso dal marito della sua amante rientrato prima a casa, ha cercato di dileguarsi correndo nudo per le strade della città.

“Cielo, mio marito”

Una situazione molto simile a quella della nota commedia di Garinei e Giovannini, diventata realtà in pieno giorno. L'uomo per evitare conseguenze peggiori, ha cercato di fare perdere le proprie tracce, ma non ha avuto il tempo di mettersi addosso qualcosa. Così sotto lo sguardo dei passanti si è infilato in un negozio e ha chiesto aiuto ai gestori, che hanno chiamato i carabinieri.

Alle forze dell'ordine l'uomo ha spiegato perché era in quello stato raccontando loro che si era ritrovato nel pieno di una scena da film, con il marito dell'amante rientrato prima del previsto.