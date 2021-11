Frosinone, gioca 2 euro e vince un milione: è caccia al fortunato

La supervincita è avvenuta a Vico nel Lazio con una giocata da due euro al Million Day. Nel paese ciociaro non si parla d'altro ed ora è caccia al superfortunato

A Vico nel Lazio, in provincia di Frosinone, non si parla d’altro. Nel piccolo paese ciociaro un giocatore superfortunato con una giocata plurima da due euro al Million Day ha vinto un milione. La vincita è avvenuta domenica al bar-tabaccheria Gianni nella frazione di Pitocco, che si trova sulla strada 155 vicino a Guarcino. Nel paese ciociaro non si parla d'altro e si cerca di capire chi è il nuovo milionario della zona.