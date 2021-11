Firenze, si ribalta con schiacciasassi: morto un operaio

La vittima è un 51enne che ha perso la vita in cantiere cadendo in un fossato dopo l'incidente

Ancora un incidente sul lavoro. Un uomo è morto a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze. L'incidente mortale è avvenuto alle ore 12 di oggi in un cantiere per la realizzazione di un collettore fognario nei pressi del depuratore.