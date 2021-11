Le previsioni meteo del weekend del 13 e del 14 novembre

Le previsioni meteo di sabato 13 novembre

Al Nord sono previste nebbie diffuse in pianura, poi piogge sparse a carattere irregolare sui settori alpini, prealpini, in Lombardia e in Liguria e in serata anche al Nordest. Al Centro, dapprima piovaschi in Toscana poi sulla regione peggiorerà più diffusamente. Al Sud, tempo instabile nel pomeriggio con rovesci su Campania, Basilicata e Puglia.

Il meteo al Nord

Tempo in peggioramento con una giornata caratterizzata da una mattinata con possibilità di nebbie diffuse sulle zone di pianura. Dal pomeriggio piovaschi sui settori alpini, prealpini, in Lombardia e sulla Liguria ed entro sera piogge al Nordest e in Lombardia. Temperature con valori massimi attesi tra i 12 di Torino e i 16 di Genova.

Il meteo al Centro e in Sardegna

Tempo a tratti instabile: giornata contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari con piovaschi al mattino sulla Toscana, poi sulla regione peggiorerà più diffusamente nel pomeriggio. Tempo soleggiato in Sardegna. Temperature con valori massimi compresi tra i 13 di l'Aquila e i 17 di Roma e Firenze.

Il meteo al Sud e in Sicilia

Dopo una mattinata con un cielo irregolarmente nuvoloso e a tratti coperto, nel pomeriggio arriveranno precipitazioni, localmente temporalesche, su Campania, Basilicata e Puglia. Qualche piovasco potrà bagnare la Calabria mentre in Sicilia il tempo sarà più asciutto anche se molto nuvoloso. Temperature con valori massimi attesi tra i 15 di Potenza e i 20-21 di Palermo e Bari e Napoli.