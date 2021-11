Firenze, caccia al patrimonio disperso di Casa Martelli

Una piattaforma digitale per la ricerca di opere e oggetti dispersi appartenuti ai Martelli, una delle più significative dinastie fiorentine, dal 400 al fianco dei Medici in affari e politica. La famiglia, decadute le rendite finanziarie e cambiato il clima politico, iniziò a vendere, dalla seconda metà dell’Ottocento, gran parte del patrimonio a musei, collezionisti europei ed internazionali

Alcuni di questi capolavori si trovano legittimamente a Berlino come il ritratto di Ugolino Martelli del Bronzino, oppure a Washington e ad Amsterdam. Sono espatriati prima della Legge di Tutela, oppure stati scambiati con il permesso della Soprintendenza. Molti però, nonostante inventari meticolosi stesi e stilati dai Martelli nel corso dei secoli, sono semplicemente svaniti. Non solo i dipinti, ma anche tutti gli oggetti del vivere comune, dai vestiti alle porcellane, dalle tovaglie ai gioielli. Eppure queste stanze furono vissute, in ricchezza e decadenza, dal secolo XVII al 1986 quando morì Francesca, l’ultima delle Martelli.

La caccia al Tesoro

L’Associazione Amici dei Musei di Palazzo Davanzati e Casa Martelli ha avviato questa preziosa ricerca su scala internazionale alla quale tutti, non sono di studiosi e specialisti, possono partecipare attraverso la piattaforma digitale www.casamartellifirenze.it. Un elemento importante per la ricerca è il Grifone Rampante- suggerisce Paola D’agostino – Direttore dei Musei del Bargello- lo stemma del Casato, attribuito a Donatello o a Desiderio da Settignano, che veniva applicato ai servizi, agli stemmi per l’esterno cosi come a tante opere.

Il progetto di ricerca degli oggetti e delle opere perdute vuole ricostruire l’identità di questa aristocratica famiglia. Una casa-museo più ne è ricca, più può comunicare la storia dei suoi abitanti. Chiunque abbia notizie, ricordi, immagini e oggetti potrà collaborare, anche solo virtualmente. L’obbiettivo è quello di ricostruire la storia tribolata della famiglia. Di riallacciare il filo della storia. Segnalarli – sottolinea Monica Bietti- non creerà nessun problema ai legittimi proprietari.