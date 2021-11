Tribunale Ue sospende obbligo uso Green Pass al Parlamento europeo

"Il presidente del Tribunale dell'Unione europea ha deciso di sospendere temporaneamente l'imposizione del Green Pass (COVID, LIVEBLOG) per l'accesso agli edifici del Parlamento europeo". Lo riferisce l'agenzia di stampa Belga, precisando che "alcuni eurodeputati e il personale del parlamento europeo avevano presentato ricorso contro tale imposizione". L'agenzia Belga precisa che il "presidente del tribunale Ue emetterà una seconda decisione nelle prossime settimane sulla richiesta di sospensione definitiva" dell'uso del Green Pass al Pe. Fonti ben informate del Parlamento europeo hanno precisato di non essere al momento a conoscenza di quanto deciso dal presidente del Tribunale Ue e di non avere ricevuto nessuna comunicazione in merito, considerato il fine settimana e la festività domenicale. Un ulteriore aggiornamento potrebbe avvenire nella giornata di lunedì, precisano le stesse fonti.

La validità del certificato

"Non c'è una validità massima prevista per il certificato di vaccinazione (Green Pass), i Paesi membri possono stabilire le regole di durata dei certificati". E' quanto ha chiarito un portavoce della Commissione europea, precisando che "ci sono discussioni in corso sul possibile aggiornamento delle raccomandazioni sulla libertà di movimento, sul richiamo" del vaccino, "ma è troppo presto per arrivare a una conclusione". In ogni caso, ha sottolineato, "il nostro obiettivo resta quello di "un approccio coordinato sulla libertà di movimento nell'Ue".