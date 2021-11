Bolsonaro ad Anguillara Veneta per la cittadinanza onoraria

Il presidente del Brasile in visita nel paese del Padovano: “Da qui sono partiti i miei nonni, mi fa piacere essere tra la brava gente". Al sit-in contro Bolsonaro presenti circa 200 persone

"Sono felice ed emozionato di essere qui. Penso si veda": lo dice il presidente del Brasile Jail Bolsonaro incontrando i giornalisti a Villa Arca del Santo di Anguillara, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Mentre riceveva l'abbraccio dei sostenitori (presenti anche alcuni manifestanti), Bolsonaro non ha mai indossato la mascherina di protezione dal Covid. "Da qui sono partiti i miei nonni - ricorda -. Mi fa piacere essere tra la brava gente". Bolsonaro ringrazia per l'accoglienza e garantisce: "sono onorato di rappresentare la nostra famiglia in Brasile. Stiamo facendo un ottimo lavoro".