È morto Rossano Rubicondi, ex marito di Ivana Trump

La carriera e il matrimonio con Ivana Trump

Rossano Rubicondi aveva iniziato a lavorare come modello a Londra, dove si era trasferito a 22 anni, poi come attore esordendo in The Eighteenth Angel e The Golden Bowl. L'ex modello aveva partecipato anche un'edizione dell'Isola dei Famosi. Nel 2008, anno del matrimonio con Ivana Trump, Rubicondi venne selezionato come concorrente del reality, all'epoca trasmesso da Raidue e condotto proprio da Simona Ventura. La partecipazione all'Isola segnò l'inizio di una parentesi tra tv e cinema, con la partecipazione al film Natale a Beverly Hills. Nel 2010 poi tornò all'Isola, ma come inviato.