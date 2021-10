Green pass europeo: furto di chiavi per generare certificati

Certificazioni verdi falsi erano in vendita da qualche giorno su internet. Un furto di codici che riguarderebbe l'intero sistema europeo. Tutte le applicazioni di verifica, anche quella italiana, li riconoscevano come validi. Per il momento, non si registrano attacchi alla Sogei

Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto era chiaro già da alcune ore. La notte scorsa avevano iniziato a girare nell’intricata giungla di forum online alcuni Green pass particolari. Se scannerizzati i Qr Code che portavano con sé attraverso l’applicazione ufficiale VerificaC19, si poteva scoprire che appartenevano ad Adolf Hitler: due affermavano che si fosse vaccinato in Francia e uno in Polonia. In mattinata si è poi capito che alcune chiavi che consentono la generazione del Certificato verde europeo sarebbero state sottratte. Diffuse in rete, hanno consentito la creazione di certificazioni false.