Frosinone, tabaccaio trova ladri in casa e ne uccide uno con un fucile

Tragedia nel Frusinate dove un uomo, sorpreso a rubare in una casa con altre tre persone, è stato ucciso con un colpo di fucile dal proprietario. È accaduto nel paese di Santopadre, nei pressi di Arpino. Il proprietario di casa è il titolare di una tabaccheria ed era già stato derubato in passato. La vittima è un 39enne di nazionalità rumena. Gli altri tre malviventi sono riusciti a darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, oltre al personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

I primi interrogatori

Il magistrato Marina Marra della Procura di Cassino, che coordina le indagini, ha interrogato il tabaccaio, che avrebbe sostenuto di aver agito per legittima difesa. Il bandito ucciso, secondo le indiscrezioni trapelate, era armato di pistola.