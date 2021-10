No Green pass, sgomberato presidio a varco Etiopia del porto di Genova

L’operazione della polizia, al settimo giorno di protesta, è avvenuta per lo più in modo pacifico. C’è stato solo un momento di tensione, quando alcuni manifestanti hanno tentato di fermare un tir che entrava in porto: un uomo francese è stato fermato e portato in questura. Da giorni il presidio non creava disagi all'operatività dello scalo e la protesta era diventata soprattutto simbolica

È stato sgomberato il presidio dei no Green pass al varco Etiopia del porto di Genova. L’operazione della polizia, al settimo giorno di protesta, è avvenuta per lo più in modo pacifico. C’è stato solo un momento di tensione, quando alcuni manifestanti hanno tentato di fermare un tir che entrava in porto: un uomo francese è stato fermato dai poliziotti con l'accusa di resistenza ed è stato portato in questura. Al momento dell'intervento, al presidio erano presenti una trentina di persone. Per mantenere viva la protesta anche durante la notte, era stato allestito un campo base con tende e camper in cui dormire, una cucina e una cambusa. Le poche persone rimaste al presidio hanno recuperato tutto il cibo per destinarlo alle mense dei poveri e ai centri di aiuto (IL PRESIDIO A TRIESTE).