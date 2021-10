Meteo: con l’alta pressione continua l’ottobrata, piogge solo al Sud

Un campo di alta pressione si sta espandendo con sempre maggior vigore su titta l'Italia. Questo periodo, caratterizzato da tempo stabile e temperature miti non durerà a lungo: da metà settimana è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che guasterà il tempo su molte regioni. Martedì, su quasi tutto il nostro Paese , sarà protagonista il sole, eccezion fatta per Sicilia, Calabria e Salento dove saranno possibili gli ultimi rovesci e locali temporali. Anche su queste zone il tempo sarà in miglioramento per lo spostamento della perturbazione verso l’Egeo.

Le previsioni di martedì 19 ottobre

Martedì il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con temperature massime ben oltre le medie del periodo: al Centro Sud e le isole maggiori sono attese punte fin verso i 22-23 gradi durante le ore più calde. Cieli spesso nuvolosi e al Sud tempo variabile, a tratti instabile. Piogge in Sicilia. Da segnalare il ritorno di qualche nebbia in Pianura Padana, specie nel corso delle prime ore del giorno. Mercoledì 20 i primi segni di un peggioramento del tempo si noteranno sulle regioni del Nordovest dove le nubi si faranno sempre più evidenti e capaci di qualche debole pioggia.