Il 18 ottobre è la Giornata europea contro la tratta di esseri umani

Il progetto WIN

Il Progetto europeo WIN (Trafficked Women Integration), finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione dell’Unione Europea) in due anni ha permesso a 57 donne in Italia, Spagna e Bulgaria di uscire dalla condizione di sfruttamento e riprendere in mano la propria vita grazie a 5 associazioni. Per l’Italia si tratta di Lule onlus ed Energheia Impresa Sociale, oltre al Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale che è il capofila. In Spagna invece è stata coinvolta l’associazione ‘Amiga por los derechos humanos de las mujeres’ e in Bulgaria ‘Animus Association’.

L’ indipendenza economica come chiave per la liberà

“La finalità di questo progetto è il reinserimento socio economico di queste donne vittime di tratta” spiega Elisabetta Umidi, coordinatrice servizi integrazione di Lule “crediamo fortemente che l’indipendenza economica sia la chiave per l’inclusione sociale e lavorativa di ciascuna donna”. Le beneficiarie del progetto italiano sono tutte di origine nigeriana, di età media tra i 20 e i 30 anni, con un livello di istruzione basso (nella maggior parte dei casi non hanno terminato il ciclo scolastico). Vorrebbero trovare un lavoro. Sognano di diventare commesse, parrucchiere, magazziniere, oppure di lavorare nella ristorazione o negli hotel, ma anche potersi dedicare ai bambini o agli anziani come babysitter o badante.

Donne vittime di tratta spesso sono vittime di pregiudizio

“Il progetto”, racconta Giulia Ispano, tutor formazione e servizi al lavoro di Energheia, “prevede l'accompagnamento delle donne nel loro percorso di integrazione attraverso corsi di formazione e di lingua, un orientamento al mondo del lavoro, un supporto psicologico, legale ed educativo e di mediazione linguistico culturale”. Tra le criticità emerse durante il corso dei due anni di progetto, infatti, c’è la limitata conoscenza della lingua italiana, la mancanza di esperienza lavorativa pregressa e quella di competenze informatiche, cui si aggiungono i tanti bisogni psicologici. Le donne vittime di tratta vengono inoltre colpite da ostacoli e pregiudizi che si aggiungono all’insicurezza legata ai traumi già subiti e alle barriere culturali e religiose.