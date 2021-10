“Sono ancora vivo”, in libreria il graphic novel di Roberto Saviano

Si chiama “Sono ancora vivo”, il primo graphic novel scritto da Roberto Saviano con i disegni del pluripremiatro fumettista e illustratore israeliano Asaf Hanuka, in libreria per Bao Publishing. 144 pagine a colori per raccontare la storia di “un sopravvissuto che rifiuta di arrendersi”. "Qui è narrata una resistenza portata avanti con la sola artiglieria della parola e attraverso il perimetro del proprio corpo” spiega l’autore di Gomorra “comprendendo che, da qualsiasi lotta, si impara una e una sola regola: non è vero che dalla battaglia o tornerai vivo o non tornerai affatto. Nel caso di un tuo ritorno, tornerai ferito. Quella che state per leggere è la mia ferita".