'Ndrangheta, arrestato in Calabria il boss Cosimo Damiano Gallace

Il boss aveva trovato rifugio in un nascondiglio all'interno di un appartamento a Isca sullo Ionio, in Calabria. Le Forze dell'Ordine hanno sequestrato, tra le altre cose, una valigia contenente circa 35 mila euro in contanti, un tablet e nove telefoni cellulari Condividi:

Duro colpo per la criminalità organizzata calabrese. I carabinieri del Nucleo investigativo di Catanzaro hanno arrestato il latitante Cosimo Damiano Gallace, 60 anni, ricercato perché condannato a 14 anni di carcere per associazione mafiosa. L'uomo, considerato reggente dell'omonima 'ndrina, si nascondeva a Isca sullo Ionio, in un appartamento ricavato all'interno di una ditta di produzione del calcestruzzo ed è stato scoperto in un bunker realizzato dietro una parete della camera da letto.

L'operazione leggi anche 'Ndrangheta: blitz Ros carabinieri, 4 fermi per omicidio I carabinieri sono intervenuti quando hanno avuto la certezza che Cosimo Damiano Gallace si trovasse proprio lì. Gli inquirenti hanno trovato nella casa anche la compagna 34enne e la figlia di soli 4 anni. Inizialmente la donna ha riferito che l’uomo non era con lei e gli stessi carabinieri hanno dovuto faticare molto per rintracciare il bosso, nascosto nel bunker sotterraneo. Gallace è stato individuato e catturato solo dopo una lunga e minuziosa perquisizione, che ha portato alla scoperta dell'accesso segreto al bunker nascosto da una falsa parete posta sotto la specchiera. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato anche una valigia contenente circa 35 mila euro in contanti, un tablet, 9 telefoni cellulari di cui 2 danneggiati dal boss prima di essere scoperto nel bunker, varie sim non ancora attive e l'hard disk dell'impianto di videosorveglianza con monitor acanto alla tv in sala da pranzo, che utilizzava per controllare 24 ore su 24 l'area esterna all'abitazione, dotata anche di cane da guardia e allarme.