Morte Luana D'Orazio, inchiesta chiusa: tre indagati per l'incidente

Chiuse le indagini per la morte di Luana D'Orazio, l'operaia ventiduenne che ha perso la vita in un incidente sul lavoro, trascinata in un macchinario in una ditta tessile di Montemurlo (Prato). La giovane dipendente, madre di un bimbo, morì il 3 maggio scorso. Confermati i tre indagati i cui nomi erano già noti: si tratta di Luana Coppini, titolare dell'azienda, il marito Daniele Faggi, che gli inquirenti ritengono amministratore di fatto dell'impresa, e il tecnico manutentore Mario Cusimano. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche. L'avviso di conclusione indagini è arrivato nelle scorse ore.