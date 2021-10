In casa bomba, armi e droga: coppia arrestata a Vieste

Insospettiti dall’incessante passaggio sotto il balcone di casa, i carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e della Compagnia di Manfredonia hanno arrestato una coppia di Vieste. Nell’appartamento dei due, i militari hanno trovato 60 grammi di cocaina, 7 panetti di hashish, 2 piante di marijuana, mazze da baseball, coltelli, bilancini, un manufatto artigianale esplosivo composto da due candelotti assemblati tra loro e un’ingente somma di denaro divisa in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento del grosso volume di spaccio gestito. Ben nascosta, inoltre, c’era una pistola calibro 7.65, con matricola abrasa, riportante delle indicazioni riconducibili alla polizia tedesca, con annessi caricatore e munizioni che i due tenevano in casa.

Gli arresti

I due arrestati, un uomo e una donna viestani (già noti alle Forze dell’Ordine), sono stati portati in carcere su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica. Nel corso della stessa indagine è stato arrestato anche un altro viestano poiché presso la sua abitazione è stato rinvenuto un pugnale, un bilancino di precisione, una pistola calibro 8 millimetri modificata, munizioni di vario calibro e tipologia, per la maggior parte calibro 22 a palla e a pallettoni. Sfruttando le capacità dei “Cacciatori” (reparto di cui fanno parte militari altamente specializzati per operare in ambienti rurali, impervi e rupestri), all’esterno dell’abitazione sono stati trovati, sotto terra, degli ovuli in plastica contenenti circa 100 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish e la somma di tremila euro circa, suddivisa in banconote, compatibili, sia per il luogo di ritrovamento, sia per il taglio da 10, 20 e 50 euro, con i traffici in cui sarebbe coinvolto l’indagato. L’arrestato, anche percettore del reddito di cittadinanza, è ora in carcere.