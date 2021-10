Perugia, convalidato il fermo della madre del bimbo ucciso

Convalidato dal gip di Perugia il fermo per omicidio volontario aggravato della madre del bambino di due anni morto a Città della Pieve. Il giudice ha disposto per la donna la custodia cautelare in carcere. Sono considerati "numerosi e significativi" gli elementi d'accusa raccolti nei confronti della 44enne ungherese. Secondo gli inquirenti "la mole degli indizi raccolti" propende per una presunta responsabilità della madre del piccolo, la quale sarebbe l'unica ad aver trascorso le ore antecedenti all'evento delittuoso con il piccolo.

Le parole del padre del bimbo

"Ha rapito il mio Alex il giorno in cui avrebbe dovuto consegnarmelo perché il tribunale lo aveva affidato a me. È scappata in Italia e lo ha ucciso e poi ha confessato di averlo ammazzato in un messaggio a un amico. Lui mi ha chiamato ed è andato subito alla polizia ungherese, ma era già troppo tardi": a dirlo il padre del bambino di due anni morto a Città della Pieve. A riportare le sue parole sono il Corriere dell'Umbria e La Nazione. "Katalin (la donna) gli ha anche mandato una foto del bimbo pieno di sangue e ha scritto adesso non sarà più di nessuno" ha aggiunto. Il padre del piccolo ha spiegato che il 22 settembre era "andato a casa ma lei non c'era più". "Ho pensato che poteva essere venuta in Italia - ha proseguito - perché aveva vissuto lì e aveva avuto un primo figlio lì". Secondo il padre del piccolo "la madre aveva anche minacciato di dare fuoco al bambino e nonostante ciò non hanno fatto nulla. Tutti vedevano come non fosse assolutamente adatta a crescere un figlio e ciononostante non gli è stato tolto".