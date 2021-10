Monte Bianco, 3 alpinisti bloccati a 4.700 mt: maltempo frena soccorsi

Uno dei tre scalatori è in ipotermia. I soccorsi via elicottero sono ostacolati dal maltempo, che impedisce il volo in sicurezza. La quota raggiunta dagli alpinisti, forse finlandesi, rende impossibili anche gli aiuti via terra

Ore difficili per tre alpinisti rimasti bloccati sul Monte Bianco, a quota 4.700 metri, sulla via dell'Innominata. I soccorsi sono ostacolati dal maltempo, ma anche dalla quota raggiunta dagli scalatori, forse finlandesi, e dal tipo di via intrapresa, fattori che impediscono l'invio di squadre via terra.

Uno degli alpinisti è in ipotermia, per questo il fattore tempo nei soccorsi è ancor più vitale. Per cercare di soccorrere il gruppo via elicottero, con un apparecchio abilitato al volo notturno, è stato allertato il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) di Chamonix. La missione di salvataggio tuttavia è ostacolata dal meteo avverso sul versante francese della montagna, che impedisce il volo dell'elicottero.