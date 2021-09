Meteo, le previsioni di lunedì 27 settembre

Si apre una settimana molto instabile. Al mattino foschie dense e nebbie sulle zone di pianura del Nord. Qualche pioggia in Romagna, Toscana, Umbria e Marche verso l'Appennino laziale e più localmente verso l'Abruzzo nel pomeriggio. Sole e qualche velatura al Sud

Lunedì 27 settembre, tempo variabile: al mattino foschie dense e nebbie sulle zone di pianura del Nord, qualche pioggia in Romagna, Toscana, Umbria e Marche verso l'Appennino laziale e più localmente verso l'Abruzzo nel pomeriggio. Sempre nel pomeriggio bel tempo al Nord. Soleggiato, con qualche velatura, al Sud. Temperature in locale aumento con valori massimi estivi al Centro-Sud ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Fin dalle prime ore del giorno attese foschie o nebbie sulle zone di pianura e nelle vallate alpine. Con il passare delle ore tornerà però a splendere il sole anche su queste zone. Attese locali piogge sull'Emilia-Romagna. A Milano, dopo la pioggia di domenica, tornerà il sole ma con qualche nuvola. A Torino nuvoloso.

Le previsioni al Centro

Tempo instabile su Toscana, Umbria, Marche, soprattutto al mattino, e verso i rilievi laziali e in Abruzzo. Tempo più soleggiato sul resto delle regioni. A Roma possibili temporali, a Firenze invece sole con qualche nuvola.

Le previsioni al Sud

Bel tempo su tutte le regioni, anche se in alcuni casi il cielo si presenterà a tratti molto nuvolo o anche coperto. Non sono comunque previste precipitazioni. A Napoli sole con qualche velatura, così come a Palermo.