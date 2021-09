Meteo, le previsioni di venerdì 24 settembre

Il sole splenderà un po’ ovunque e i termometri segneranno temperature quasi estive, raggiungendo i 26-27 gradi nella Pianura Padana, mentre in Alto Adige la colonnina raggiungerà anche i 28-29 gradi. Estate piena al Centro-Sud, con punte attorno ai 30/31°C su Toscana e Lazio e fino a 32/33°C in alcune zone del Meridione

L’alta pressione garantisce una certa stabilità del meteo e un cielo sereno. Il sole splenderà un po’ ovunque al Nord, fatta eccezione per alcune aree montuose del Triveneto, dove le nubi in aumento non portano però precipitazioni degne di nota. La nuvolosità si limita comunque alle ore del mattino. Soffiano venti meridionali. Temperatura estiva a Bolzano, con punte di 29 gradi. La città più fresca è Torino, con 23 gradi.

Le previsioni al Centro

Anche l’Italia centrale e la Sardegna godono dell’alta pressione, che garantisce stabilità e bel tempo. In Sardegna, in particolare, è ancora piena estate. Nubi irregolari in Umbria e Marche, ma senza conseguenze. Sole splendente in tutto il resto del Centro. Soffiano venti meridionali. Mari calmi o poco mossi. Le città più calde della penisola sono Cagliari, Roma e Firenze con i loro 27-28 gradi, più fresca l’Aquila, con 23 gradi.