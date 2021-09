Incendio a Selvatelle (Pisa), un ferito grave. Chiusa la Sr 439

Il rogo è scoppiato in una tapezzeria, l'uomo è ricoverato per ustioni su mani torace e volto. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa e regolato con indicazioni sul posto

La strada regionale 439 "Sarzanese Valdera" è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 70, 400 al km 75,000. Il provvedimento si è stato reso necessario a seguito di un incendio divampato all'altezza del territorio comunale di Capannoli, in provincia di Pisa. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa e regolato con indicazioni sul posto. Il personale Anas e i Vigili del Fuoco sono sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.