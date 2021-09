Miss Mondo Italia, insulti omofobi contro la finalista Erika Mattina

La ragazza, 24 anni, è stata attaccata sulla pagina social "Le perle degli omofobi", dedicata alla lotta per i diritti della comunità Lgbtq, che gestisce insieme alla compagna Martina Tammaro. In passato le due erano già state offese per essersi scambiate un bacio in pubblico

Gli insulti omofobi, ma anche la solidarietà

“Come fa una lesbica dichiarata a fare le selezioni per miss Mondo? Assurdo dove stiamo arrivando”, si legge in un commento che è stato catturato con uno screenshot e pubblicato in un post, sempre sulla pagina Instagram gestita dalle due ragazze. Nell’ultimo post, Martina Tammaro scrive un messaggio di incoraggiamento per la compagna: “Nonostante gli insulti e le critiche insensate che stai ricevendo in queste ore, io invece ci tengo a dirti quanto io sia fiera di te. Eri una ragazza timida e introversa, e sei diventata una donna incredibilmente coraggiosa e forte”. Sostegno è arrivato all’aspirante miss Mondo anche da diversi utenti.