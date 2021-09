La notte di Capodanno furono scambiate di culla nell’ospedale di Mazara del Vallo. La scoperta dell’errore dopo 3 anni. Da allora però le due sono state compagne di banco, hanno festeggiato il compleanno insieme e le loro famiglie sono molto unite. E condividono le mamme come una famiglia allargata. La loro storia è diventata anche un libro e una fiction Condividi:

La notte di Capodanno del 1998, all’ospedale di Mazara del Vallo, nel Trapanese, due famiglie festeggiavano entrambe la nascita di una figlia. Solo tre anni dopo scoprirono che qualcuno aveva scambiato le piccole in culla e quindi avevano cresciuto una figlia che non era la loro. Melissa Foderà e Caterina Alagna ormai sono due ragazze. I quattro genitori hanno deciso di farle crescere quasi come sorelle. Ora un libro e una fiction raccontano questa incredibile storia.

La scoperta all’asilo Caterina e Melissa hanno raccontato che l’errore e lo scambio in culla venne scoperto per caso all’asilo: “Una nuova maestra, all’uscita, vedendo quanto Caterina somigliasse alla signora Marinella Alagna, sembrò naturale affidargliela. “Non è mia figlia...”, disse la donna cercando la “sua” Melissa che, invece, aveva proprio i tratti di Gisella Foderà”. I dubbi vennero confermati dall’esame del sangue e dal test del Dna. Da lì una lunga trafila con avvocati, giudici e psicologi. Le famiglie infatti dovevano decidere cosa fare con le piccole. “Se rivelare, sconvolgere due interi nuclei familiari, strappare ognuna delle due piccole a chi l’aveva fatta crescere”. Dopo un lungo avvicinamento, il cambio di casa per le due figlie è avvenuto con una grande festa di compleanno che poi ogni anno si è ripetuta, rigorosamente tutti assieme. Intanto la vicenda ha portato al risarcimento da parte dell'Asl anche se nessuno è stato punito tra i sanitari perché i colpevoli non sono stati individuati.