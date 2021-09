Meteo, le previsioni di venerdì 10 settembre

Arriva il ciclone mediterraneo, molto instabile, che porta un progressivo peggioramento del tempo in Sardegna e verso il Sud Italia, con forti temporali e rischio di nubifragi fino a sera. Il bel tempo resta stabile al Nord, con nubi intense solo al Nord-ovest. In nottata peggioramento anche sul Mar Tirreno con pioggia violenta e venti forti

Nella giornata di venerdì 10 settembre, l’alta pressione non lascia il Nord, con tempo stabile, sole e temperature piuttosto alte. Al Centro e sulla Sardegna si assisterà a un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche. L'instabilità potrebbe interessare a tratti il Meridione ( LE PREVISIONI ).

L’alta pressione non lascia il Nord, dove perdura dunque l’estate settembrina. Tempo stabile, con sole e temperature piuttosto alte. Solo l’arco alpino sarà interessato da un cielo nuvoloso, con qualche precipitazione durante la giornata. Venti deboli dai quadranti meridionali. Valori massimi stabili: si va dai 22 di Aosta ai 30 di Bologna, che risulta la città più calda del Nord.

Centro e Sardegna

La bassa pressione prende via via il posto di quella alta e porta con sé un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il maltempo parte dalla Sardegna, dove scoppieranno numerosi e violenti temporali, anche molto forti. Non sono escluse alluvioni lampo nel nord ovest della regione. Verso sera la nuvolosità intensa e le piogge raggiungeranno le coste tirreniche. Venti a rotazione ciclonica attorno alla Sardegna. Temperature decisamente piacevoli: si va dal 26 gradi di Campobasso e Pescara ai 31 di Firenze.