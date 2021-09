Mistero a Lesignano de’ Bagni, il paese dei gatti scomparsi

Un vero e proprio mistero a Lesignano Bagni: nel paese in provincia di Parma sono ad oggi cinquanta i gatti di cui non si hanno più traccia da inizio maggio. Non sono di razza, ma semplici gatti di casa. A raccogliere la denuncia di una veterinaria della zona che sta mettendo insieme, da fine maggio, le segnalazioni, è stata la Gazzetta di Parma. A scomparire sono tutti gatti abituati a stare in casa e che fanno solo brevi incursioni fuori il giardino o il balcone. Si esclude il movente del furto per rivenderli, visto che si tratta di gatti comuni ed è da escludere anche l'incidente stradale, visto che non ne sono stati ritrovati in corpi in strada.

Sparizioni misteriose

"Capita quasi sempre di sera - racconta la veterinaria Luana Giusti - a volte ne spariscono anche due o tre nelle stesse ore. Ma nessuno è mai riuscito a vedere nulla di strano". Qualche anno fa, sempre in zona, era stata individuata una persona dai carabinieri che rubava i gatti per gli allenamenti dei cani da combattimento. Ma la pista non sembra poter essere ricondotta alle sparizioni di questa estate. Sulla vicenda ora indagano anche carabinieri, forestale e polizia locale.