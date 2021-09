Piacenza, arrestato il padre delle due bimbe infibulate in Africa

L'uomo aveva approfittato di un viaggio estivo per sottoporre le figlie alla mutilazione dei genitali, una pratica vietata e punita dal codice penale italiano anche se il reato è commesso all'estero

Il caso delle due bambine residenti a Piacenza

Il caso risale all’inizio dell’estate e la misura di custodia cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi. Secondo le ricostruzioni, l’uomo aveva approfittato di un viaggio in Africa per sottoporre le bimbe all'infibulazione. A segnalare quanto successo erano stati i medici dell'Asl di Piacenza, che avevano visitato le bambine. L'infibulazione, la pratica di mutilazione dei genitali femminili, è vietata e punita dal codice penale italiano anche se il reato è commesso all'estero. Per l’uomo l’ipotesi di reato è infibulazione con l’aggravante di averla commessa su minori.