Meteo, le previsioni di lunedì 16 agosto

Le previsioni al Nord

L’instabilità inizia a fare capolino nelle regioni del Nord Italia, soprattutto sull’arco Alpino del Triveneto e sulle Prealpi. L’alta pressione inizia a indebolirsi e temporali e precipitazioni si affacceranno anche sulla Lombardia e in nottata occasionalmente sulle pianure. Nubi dense in Liguria renderanno mosso il Mar Ligure. Altrove il cielo resterà poco nuvoloso e in gran parte soleggiato. Venti meridionali deboli. Calo delle temperature in gran parte del Nord: a Genova, la città meno calda, si prevedono 27 gradi. Bologna la città più calda, con 37 gradi di massima.