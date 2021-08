Esodo di agosto, oggi bollino nero: in viaggio 4 italiani su 10

Secondo un’indagine Coldiretti-Ixè, il 41% degli italiani ha scelto il mese di agosto per andare in vacanza. In questo fine settimana si prevedono i maggiori volumi di traffico con criticità da bollino nero nella giornata di sabato e bollino rosso domenica. Il mare rimane la meta preferita. Crescono per i timori di assembramenti la montagna e i piccoli borghi