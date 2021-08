Meteo, le previsioni di venerdì 6 agosto

Da venerdì il tempo migliorerà definitivamente sulle regioni settentrionali, sotto la spinta di venti più freschi e asciutti di Maestrale, che porteranno anche un po’ di fresco al Sud. Ma nel weekend il tempo peggiorerà nuovamente, prima di un'ennesima ondata di caldo africano.

Peggiora da sabato



Sabato 7 agosto l'Italia sarà ancora una volta spaccata in due: "un fronte temporalesco farà irruzione al Nord e andrà ad interagire con il caldo umido preesistente. Lo scontro tra masse d'aria potrebbe provocare fenomeni localmente anche molto intensi con nubifragi e grandinate in particolare sull'arco alpino e le vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sul resto del Paese , l’anticiclone garantirà ancora tanto sole e caldo ben sopra le medie stagionali, con punte superiori ai 40 gradi sulle regioni meridionali". Sarà questo il preludio a una nuova settimana che vedrà l'alta pressione africana espandersi con sempre maggior vigore su tutto il Paese, pronta a far aumentare i termometri fino a 45-46 gradi all'estremo Sud.

Le previsioni al Nord

Tempo in miglioramento con tempo in prevalenza soleggiato con instabilità relegata ai rilievi orientali. Massime in aumento e comprese tra 27 e 32 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata in buona parte soleggiata con instabilità (ma senza piogge) sui rilievi toscani. Massime in lieve aumento e comprese tra 26 e 32 gradi.

Le previsioni al Sud

Giornata estiva con locali annuvolamenti si Campania e Calabria. Soleggiato altrove. Massime in calo e comprese tra 28 e 35 gradi.