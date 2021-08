Modena, morta sul lavoro a Camposanto: c'è un indagato

Inquirenti vogliono chiarire la dinamica dell'incidente

L'iscrizione sarebbe da considerarsi come atto dovuto per chiarire come siano andate le cose martedì mattina, quando l'operaia è stata trascinata e schiacciata da una fustellatrice, un grosso macchinario utilizzato per sagomare il materiale da imballaggio. Gli inquirenti cercheranno di fare luce sulle condizioni di sicurezza sul lavoro.