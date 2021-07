Consegnata la MSC Seashore, la nave più grande costruita in Italia

Altro aspetto importante, la sicurezza anti-contagio: MSC Seashore è certificata come “Biosafe Ship” per la riduzione del rischio di contagio, a dimostrazione che la nave è dotata di sistemi, componenti e procedure operative in grado di ridurre il rischio di contagio per i passeggeri e l’equipaggio.

La cerimonia di consegna

Alla cerimonia erano presenti Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri, e Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises. La realizzazione di MSC Seashore – nuova ammiraglia della Compagnia e fiore all’occhiello del «Made in Italy» più avanzato dal punto di vista industriale, tecnologico, ambientale e del design navale – ha richiesto un investimento pari a circa 1 miliardo di euro da parte di MSC Crociere. “Come azienda che da tempo pone al centro la sostenibilità ambientale, vogliamo essere in prima linea nella rivoluzione energetica per il nostro settore e l’idrogeno può contribuire notevolmente in questo campo", ha detto Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC. "Tuttavia, oggi i livelli di produzione rimangono bassi e il combustibile a idrogeno è ancora lontano dall’essere disponibile su larga scala. Con questo progetto vogliamo introdurre questa promettente tecnologia nella nostra flotta e nel settore, inviando al contempo al mercato il segnale più forte possibile su quanto seriamente prendiamo i nostri impegni per l’ambiente".