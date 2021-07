Caso procure, Palamara rinviato a giudizio a Perugia per corruzione

Al centro dell’accusa nei confronti dell'ex consigliere del Csm i suoi rapporti con l'imprenditore Fabrizio Centofanti. Rinviata a giudizio per concorso in corruzione per un atto d'ufficio Adele Attisani. Accolta, inoltre, la richiesta di patteggiamento a un anno a sei mesi per Centofanti. Il processo è stato fissato per il 15 novembre

L'ex consigliere del Csm Luca Palamara è stato rinviato a giudizio dal gup per tutti i capi d'imputazione contestati dalla procura di Perugia. È accusato di corruzione per i suoi rapporti con l'imprenditore Fabrizio Centofanti. Il giudice per le indagini preliminari ha inoltre fissato il processo per il prossimo 15 novembre davanti al primo collegio del Tribunale. Rinviato a giudizio per concorso in corruzione per un atto d'ufficio anche Adele Attisani, considerata dall'accusa "istigatrice" delle presunte condotte illecite di Palamara. Lo stesso Gup ha poi accolto la richiesta di patteggiamento a un anno e sei mesi di reclusione di Centofanti.