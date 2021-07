Meteo, le previsioni di venerdì 23 luglio

Arriva una super fiammata africana con giornata stabile e soleggiata su tutto il Paese. Qualche addensamento nuvoloso potrebbe esserci sulle Alpi del Triveneto, sugli Appennini centrali e sui rilievi della Calabria. Isolati temporali tra il Bellunese e Udine Condividi:

Un venerdì soleggiato e caldo su tutto il Paese con l'arrivo di una superfiammata africana. Prosegue il dominio dell'anticiclone che porta tempo stabile e cielo sereno su gran parte dell'Italia. Qualche nuvola potrebbe addensarsi sulle Alpi del Triveneto, sugli Appennini centrali e sui rilievi della Calabria e qualche isolato temporale potrebbe scendere tra il Bellunese e Udine (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord Temperature in aumento con massime fino ai 36°C al Nord, venerdì 23 luglio torna il caldo dopo gli acquazzoni e la ventata più fresca tra Lombardia e Veneto di giovedì. Qualche nuvola resta sulle Alpi del Triveneto e qualche precipitazione potrebbe scendere tra Belluno e Udine. In prevalenza però la giornata è serena e soleggiata. Nubi sparse con schiarite in mattinata a Milano, poi torna a splendere il sole. Nel capoluogo lombardo c'è allerta meteo per afa. Stesse condizioni climatiche e allerta per il cado anche a Torino.

Le previsioni al Centro Alte temperature anche oltre i 35°C nelle regioni del Centro Italia. Prevalenza di sole e cielo sereno con qualche nuvola sugli Appennini centrali. I venti sono deboli e i mari poco mossi. A Roma tempo stabile e sole splendente per tutta la giornata con massima sopra i 30°C e allerta meteo per afa. Allarme per il caldo anche a Firenze dove si toccano i 35°C. Nel capoluogo toscano nubi sparse si alternano a schiarite per tutto il venerdì.