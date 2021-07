Meteo, le previsioni di mercoledì 21 luglio

Un anticiclone garantisce sole e caldo sulla maggior parte dell’Italia, con isolati rovesci o temporali solo sui settori alpini (soprattutto sul Trentino Alto Adige e sull'alto Veneto nel corso del pomeriggio). Altrove cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Qualche nube in più in Calabria. Temperature in ulteriore lieve aumento di giorno