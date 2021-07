Calabria, raccolta firme irregolari: arrestato sindaco di Trebisacce

Il sindaco del comune calabrese di Trebisacce, in provincia di Cosenza, Francesco Mundo è stato arrestato con l'accusa di irregolarità nella raccolta delle firme per la presentazione della lista 'Io resto in Calabria', nella quale era candidato al Consiglio regionale in occasione delle elezioni Regionali del 2020 . I finanzieri lo hanno messo agli arresti domiciliari eseguendo un'ordinanza del gip nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Castrovillari nella quale sono indagate complessivamente 18 persone. Nel corso dell'operazione, denominata "Mayor" (che tradotto dall'inglese vuol dire "sindaco", ndr), due dipendenti del comune sono stati sospesi dall'esercizio del pubblico ufficio per tre e sei mesi.

Le indagini e le accuse

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di peculato, concussione, truffa ai danno dell'Ente locale, falsità ideologica. La lista "Io resto in Calabria" era nata a sostegno di Pippo Callipo Presidente, in occasione delle regionali del 28 gennaio 2020. In particolare, Mundo si sarebbe adoperato per reperire un maggior numero possibile di sottoscrizioni, raccogliendo, senza la presenza del pubblico ufficiale autenticante, oltre 200 sottoscrizioni di elettori. Il sindaco, dopo le elezioni, nelle quale è risultato primo non eletto, secondo l'accusa avrebbe poi individuato soggetti compiacenti - tutti indagati - per la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nelle quali avrebbero attestato falsamente di aver assistito allo scrutinio e di avere riscontrato irregolarità in alcune sezioni di Paola ed Amantea. Dichiarazioni che il Sindaco ha presentato al Tar Calabria per ottenere, illegittimamente, il riconteggio dei voti.