Meteo, le previsioni di martedì 13 luglio

Temporali - anche violenti - al Nord, precipitazioni su parte del Centro, sole al Sud. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per martedì 13 luglio. Un vortice polare arriva sull’Italia, portando su alcune regioni il maltempo. In particolare, il calo della pressione porta temporali al Settentrione, in spostamento da Ovest verso Est. Possibile che le precipitazioni interessino più tardi anche la Toscana, l'Umbria e le Marche, localmente anche il Lazio. Soleggiato e caldo altrove. Attese, durante la settimana, anche grandinate eccezionali. Mar Ligure molto mosso per venti forti di Libeccio, Scirocco sostenuto sull'Adriatico (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord L'arrivo del vortice ciclonico, quindi, porta un peggioramento del meteo al Nord. Attesi fenomeni anche violenti. All’inizio sarà interessato il Nordovest, con fenomeni meno intensi in Liguria, poi il maltempo dovrebbe colpire anche il Nordest, con temporali che qui potranno risultare localmente di forte intensità e con rischio nubifragi. In serata è attesa una recrudescenza delle precipitazioni sul Triveneto, soprattutto sul Friuli-Venezia Giulia. Per quanto riguarda le temperature: solo in Emilia sono attesi valori massimi sopra i 30 gradi, altrove al di sotto anche ai 26. A Milano si alterneranno temporali e schiarite, con termometro tra 20 e 25 gradi. Anche a Torino pioggia e schiarite, con temperature tra 16 e 24 gradi.

Le previsioni al Centro e in Sardegna Al Centro è previsto, fin dalle prime ore del giorno, un aumento della nuvolosità su Toscana, Umbria, Marche e Lazio: su queste regioni, dal pomeriggio, potrebbe arrivare un peggioramento che porterà anche temporali (intensi sulla Toscana e poi sull'Umbria). Giornata di sole sulle altre zone e in Sardegna. I valori massimi sono compresi tra i 32 gradi di Firenze e i 33 di Roma. Nella Capitale attesa qualche precipitazione, temporali e schiarite nel capoluogo toscano.